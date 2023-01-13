Кучеров вышел на третье место в истории «Тампы» по количеству сезонов с 60+ очками

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и отдал передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс». Благодаря этому он довёл свой бомбардирский счёт до 61 балла в 40 встречах.



Как отмечает пресс-служба НХЛ, Кучеров в восьмой раз добрался до отметки в 60 очков за сезон в НХЛ. По этому показателю россиянин вышел на третье место в истории «Тампы», сравнявшись с легендарным форвардом Венсаном Лекавалье. Больше сезонов с 60+ очками за «Лайтнинг» смогли провести лишь два хоккеиста — Стивен Стэмкос (9) и Мартен Сан-Луи (11).

Отметим, что капитан «Тампы» также провёл 40 матчей в нынешнем сезоне. Тем не менее на счету Стэмкоса 47 (18+29) очков.



Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 5:4.