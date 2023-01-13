Розен о Макдэвиде: как игрок может претендовать на «Харт», если команда в пузыре плей-офф?

Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен поделился мыслями о возможности выиграть «Харт Трофи» нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом.

«Есть два важных вопроса, которые следует задать, обсуждая Коннора Макдэвида как фаворита на получение «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку НХЛ в этом сезоне.



— Как игрок может претендовать на «Харт Трофи», если его команда находится только в пузыре за место в плей-офф Кубка Стэнли, как «Эдмонтон»?



— Где бы были «Ойлерз» в турнирной таблице, если бы не Макдэвид?



Ответ на оба вопроса можно объединить в один.

«Ойлерз» находятся в пузыре, занимая пятое место в Тихоокеанском дивизионе, потому что у них есть Макдэвид, а у него лучший сезон за всю его восьмилетнюю карьеру в НХЛ. Без него они, вероятно, больше думали бы о возможности получить другого Коннора — по фамилии Бедард, нападающего, играющего в Западной хоккейной лиге, и вероятного первого выбора на драфте НХЛ 2023 года.



«Эдмонтон» не приблизится к тому, чтобы заполучить Бедарда или забрать пик под номером один, если его нынешний Коннор продолжит делать то, что он делает. Возможно, это лучшее, что мы видели от Макдэвида, который уже является двукратным победителем «Харта» и четырёхкратным обладателем «Арт Росс Трофи», присуждаемого хоккеисту, который лидирует в НХЛ по количеству очков в конце регулярного чемпионата», — приводит слова Розена официальный сайт НХЛ.