Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Локомотив» прервал серию из пяти поражений, крупно обыграв «Северсталь»

«Локомотив» прервал серию из пяти поражений, крупно обыграв «Северсталь»
Комментарии

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (2:0, 2:2, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2023, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
6 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Шалунов (Беляев, Андронов) – 02:45 (5x5)   2:0 Полунин (Красковский, Елесин) – 19:23 (4x4)   3:0 Никулин (Алексеев, Сергеев) – 30:41 (5x4)   3:1 Рожков (Гераськин, Пресс) – 32:36 (5x4)   4:1 Сергеев (Рафиков, Иванов) – 32:47 (5x5)   4:2 Думбадзе (Моисеев, Абросимов) – 33:02 (5x5)   5:2 Беляев (Шалунов) – 43:50 (5x5)   6:2 Шалунов – 53:01 (5x5)

На третьей минуте Максим Шалунов вывел ярославцев вперёд. На 20-й минуте Александр Полунин удвоил преимущество «Локомотива». На 31-й минуте Степан Никулин забросил третью шайбу в ворота «Северстали». На 33-й минуте Никита Рожков, реализовав большинство, отыграл один гол. Через 11 секунд Андрей Сергеев забросил шайбу с центра площадки. Ещё через 15 секунд Давид Думбадзе забил второй гол череповчан. На 44-й минуте Михаил Беляев с передачи Максима Шалунова в пятый раз поразил ворота гостей. На 54-й минуте Максим Шалунов оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Москве сыграет с ЦСКА. «Локомотив» примет московское «Динамо». Оба матча состоятся 15 января.

Новость по теме
Защитник «Локомотива» забил гол Самонову с центра площадки. Вратаря заменили после этого
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023