«Локомотив» прервал серию из пяти поражений, крупно обыграв «Северсталь»

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (2:0, 2:2, 2:0).

На третьей минуте Максим Шалунов вывел ярославцев вперёд. На 20-й минуте Александр Полунин удвоил преимущество «Локомотива». На 31-й минуте Степан Никулин забросил третью шайбу в ворота «Северстали». На 33-й минуте Никита Рожков, реализовав большинство, отыграл один гол. Через 11 секунд Андрей Сергеев забросил шайбу с центра площадки. Ещё через 15 секунд Давид Думбадзе забил второй гол череповчан. На 44-й минуте Михаил Беляев с передачи Максима Шалунова в пятый раз поразил ворота гостей. На 54-й минуте Максим Шалунов оформил дубль.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Москве сыграет с ЦСКА. «Локомотив» примет московское «Динамо». Оба матча состоятся 15 января.