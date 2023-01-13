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«Амур» нанёс минскому «Динамо» 11-е поражение в 13 матчах

«Амур» нанёс минскому «Динамо» 11-е поражение в 13 матчах
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало хабаровский «Амур». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2023, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Бочаров (Николишин, Дрозг) – 51:24 (5x5)   1:1 Коробов (Мороз, Пышкайло) – 53:24 (5x5)   1:2 Бочаров – 65:00

Первые два периода прошли без голов. На 52-й минуте Станислав Бочаров с передачи Ивана Николишина открыл счёт в матче. Ровно через две минуты Дмитрий Коробов сравнял счёт. Ему ассистировал Вадим Мороз. Победу хабаровчанам в серии буллитов принесла попытка Станислава Бочарова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в Санкт-Петербурге сыграет со СКА. «Динамо» примет «Автомобилист». Оба матча состоятся 15 января.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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