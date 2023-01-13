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Судьи отменили гол московского «Динамо» в ворота СКА после видеопросмотра

Судьи отменили гол московского «Динамо» в ворота СКА после видеопросмотра
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В эти минуты на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором СКА принимает московское «Динамо». К середине третьего периода счёт 1:0 в пользу хозяев.

На 44-й минуте, когда динамовцы проигрывали — 0:1, они смогли сравнять счёт. Форвард москвичей Якоб Лилья прорвался по левому флангу и нанёс бросок с кистей. Голкипер СКА Дмитрий Николаев не сумел удержать шайбу, и она заползла в ворота. Тем не менее тренерский штаб хозяев взял запрос, судьи пошли смотреть видеоповтор и определили нарушение правил. Джордан Уил на пятачке врезался коньком в щиток Николаеву, поэтому гол был отменён — блокировка вратаря.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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