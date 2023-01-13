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«Трактор» нанёс «Спартаку» четвёртое поражение в пяти матчах

«Трактор» нанёс «Спартаку» четвёртое поражение в пяти матчах
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2023, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Стась (Стёжкин, Хэмилтон) – 23:10 (5x5)   1:1 Заседа (Принс, Хохлачёв) – 34:29 (5x4)   2:1 Заседа (Свечков) – 36:54 (4x5)   2:2 Бурдасов (Сошников, Тертышный) – 37:54 (5x5)   2:3 Шабанов (Тертышный) – 40:46 (5x5)   2:4 Тертышный (Карпухин, Калинин) – 44:12 (5x5)

На 24-й минуте Андрей Стась вывел челябинцев вперёд. На 35-й минуте Матвей Заседа в большинстве сравнял счёт. На 37-й минуте он оформил дубль, отличившись в меньшинстве. Ровно через минуту Антон Бурдасов сравнял счёт. На 41-й минуте Максим Шабанов с передачи Никиты Тертышного вывел «Трактор» вперёд. На 45-й минуте Никита Тертышный забил четвёртый гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Балашихе сыграет с «Витязем». «Спартак» примет «Куньлунь». Оба матча состоятся 15 января.

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