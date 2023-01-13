Более 800 детей скандируют «Ови! Ови!» на тренировке «Вашингтона». Видео

Более 800 детей из школы Арлингтона, пришедшие на тренировку «Вашингтон Кэпиталз», активно поприветствовали российского капитана команды Александра Овечкина, сообщает пресс-служба «столичных» на своей странице в «Твиттере».

Дети скандировали «Ови! Ови! Ови!», когда 37-летний нападающий появился на льду. Они продолжали поддерживать россиянина и во время тренировки.

Отметим, что за карьеру в Национальной хоккейной лиге российский нападающий «Вашингтона» забросил 809 шайб. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки. Россиянин отстаёт от великого канадца, забросившего за карьеру 894 шайбы, на 85 голов. В нынешнем сезоне капитан «столичных» отличился 29 раз в 44 матчах.

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