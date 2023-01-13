Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Более 800 детей скандируют «Ови! Ови!» на тренировке «Вашингтона». Видео

Более 800 детей скандируют «Ови! Ови!» на тренировке «Вашингтона». Видео
Комментарии

Более 800 детей из школы Арлингтона, пришедшие на тренировку «Вашингтон Кэпиталз», активно поприветствовали российского капитана команды Александра Овечкина, сообщает пресс-служба «столичных» на своей странице в «Твиттере».

Дети скандировали «Ови! Ови! Ови!», когда 37-летний нападающий появился на льду. Они продолжали поддерживать россиянина и во время тренировки.

Отметим, что за карьеру в Национальной хоккейной лиге российский нападающий «Вашингтона» забросил 809 шайб. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки. Россиянин отстаёт от великого канадца, забросившего за карьеру 894 шайбы, на 85 голов. В нынешнем сезоне капитан «столичных» отличился 29 раз в 44 матчах.

Новость по теме
Более 800 детей пришли на тренировку «Вашингтона» в честь 800-го гола Овечкина
Новость по теме
Защитник «Баффало» рассказал, как в Америке относятся к погоне Овечкина за Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023