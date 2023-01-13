Более 800 детей скандируют «Ови! Ови!» на тренировке «Вашингтона». Видео
Поделиться
Более 800 детей из школы Арлингтона, пришедшие на тренировку «Вашингтон Кэпиталз», активно поприветствовали российского капитана команды Александра Овечкина, сообщает пресс-служба «столичных» на своей странице в «Твиттере».
Дети скандировали «Ови! Ови! Ови!», когда 37-летний нападающий появился на льду. Они продолжали поддерживать россиянина и во время тренировки.
Отметим, что за карьеру в Национальной хоккейной лиге российский нападающий «Вашингтона» забросил 809 шайб. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки. Россиянин отстаёт от великого канадца, забросившего за карьеру 894 шайбы, на 85 голов. В нынешнем сезоне капитан «столичных» отличился 29 раз в 44 матчах.
Комментарии
- 13 января 2023
-
23:40
-
23:22
-
23:09
-
23:02
-
22:59
-
22:55
-
22:33
-
22:30
-
22:16
-
21:49
-
21:42
-
21:41
-
21:30
-
21:23
-
21:15
-
20:52
-
20:33
-
20:19
-
19:55
-
19:21
-
18:58
-
18:23
-
17:58
-
17:26
-
16:57
-
16:24
-
15:53
-
15:35
-
15:17
-
15:05
-
14:53
-
14:34
-
14:17
-
14:01
-
13:36
Партнерский контент