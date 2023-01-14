Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Питтсбург» с разницей в три шайбы дома уступил «Виннипегу»

«Питтсбург» с разницей в три шайбы дома уступил «Виннипегу»
Комментарии

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Заброшенными шайбами в составе гостей в этом матче отметились Блейк Уилер, Николай Элерс, а также Марк Шайфли, записавший на свой счёт дубль. Коул Перфетти отметился тремя результативными передачами.

Единственную шайбу хозяев забросил Дрю О'Коннор. Ему ассистировал Каспери Капанен. Российский нападающий Евгений Малкин результативными действиями в этой игре отметиться не сумел.

Гости открыли счёт во встрече, однако первый период закончился ничьей — 1:1. Далее «Виннипег» забросил ещё три шайбы и выиграл матч.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2023, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Уилер (Перфетти) – 11:19 (5x4)   1:1 О'Коннор (Капанен) – 16:42 (5x5)   1:2 Шайфли (Перфетти, Уилер) – 37:58 (5x5)   1:3 Элерс (Коннор, Демело) – 38:20 (5x5)   1:4 Шайфли (Демело, Перфетти) – 46:39 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023