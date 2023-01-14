«Питтсбург» с разницей в три шайбы дома уступил «Виннипегу»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Заброшенными шайбами в составе гостей в этом матче отметились Блейк Уилер, Николай Элерс, а также Марк Шайфли, записавший на свой счёт дубль. Коул Перфетти отметился тремя результативными передачами.
Единственную шайбу хозяев забросил Дрю О'Коннор. Ему ассистировал Каспери Капанен. Российский нападающий Евгений Малкин результативными действиями в этой игре отметиться не сумел.
Гости открыли счёт во встрече, однако первый период закончился ничьей — 1:1. Далее «Виннипег» забросил ещё три шайбы и выиграл матч.
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