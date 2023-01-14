Марк Шайфли повторил достижение Ильи Ковальчука в истории «Атланты»/«Виннипега»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.
Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли в этом матче отметился двумя заброшенными шайбами, благодаря чему повторил достижение Ильи Ковальчука в истории «Атланты»/«Виннипега». Канадский форвард набрал 615-е очко за карьеру в клубе. По этому показателю он и сравнялся с Ковальчуком.
На первом месте в списке лучших бомбардиров клуба находится Блейк Уилер, в его активе 786 очков. Шайфли и Ковальчук занимают второе и третье место.
Напомним, в 2011 году «Атланта Трэшерз» переехала в Виннипег и была переименована в «Виннипег Джетс».
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