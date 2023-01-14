Гатиятулин: у нас тренировочный процесс построен так, чтобы играть в открытый хоккей

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин рассказал, за счёт чего удалось добиться победы в матче со «Спартаком» (4:2) и сообщил, что челябинский клуб старается играть в атакующий хоккей.

«Перед каждой игрой стоит задача победить. Здорово, что сегодня смогли выиграть. Понимали, что соперник играет активно. Важно было правильно действовать в обороне, возвращаться. С этим справились. Во втором периоде чуть сбавили скорости, начали допускать ошибки. Соперник нас за это наказал. Подсказали ребятам, сумели перестроиться и вернуться в игру. В третьем периоде использовали свои моменты, довели матч до победы.

Сегодня «Трактор» сыграл в открытый хоккей? У нас тренировочный процесс построен так, чтобы играть в открытый хоккей. Не всегда это получается, зависит от соперника, физического состояния. В большинстве игр мы контролировали шайбу, больше времени проводили в зоне атаки. Были проблемы с реализацией, где-то передерживали шайбу. У нас нет задания на игру, что мы должны только оборонятся.

Давит ли на команду турнирное положение? Все понимают, в каком положении мы находимся. Каждая игра требует полной концентрации. Все мы это понимаем. Просто делаем свою работу, стараемся её выполнять честно, – цитирует тренера пресс-служба «Трактора».

Победа над «Спартаком» позволила челябинскому клубу забраться на восьмую строчку в таблице Восточной конференции.