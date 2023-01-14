Гол Костина и дубль Макдэвида помогли «Эдмонтону» разгромить «Сан-Хосе»

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Эдмонтон Ойлерз». Разгромную победу в матче одержали гости со счётом 7:1.

Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин забросил вторую шайбу «нефтяников» в матче. Россиянин отличился во втором матче подряд. Дубль и результативная передача на счету капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. Немецкий нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Единственную шайбу «акул» в концовке встречи забросил Оскар Линдблом.

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» в матче между «Анахайм Дакс» и «Нью-Джерси Дэвилз» убедительную победу одержали гости со счётом 6:2. Дубль на счету форварда «дьяволов» Джека Хьюза.