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Гол Костина и дубль Макдэвида помогли «Эдмонтону» разгромить «Сан-Хосе»

Гол Костина и дубль Макдэвида помогли «Эдмонтону» разгромить «Сан-Хосе»
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Эдмонтон Ойлерз». Разгромную победу в матче одержали гости со счётом 7:1.

Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин забросил вторую шайбу «нефтяников» в матче. Россиянин отличился во втором матче подряд. Дубль и результативная передача на счету капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. Немецкий нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Единственную шайбу «акул» в концовке встречи забросил Оскар Линдблом.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2023, суббота. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 7
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Драйзайтль, Бэрри) – 10:59 (5x4)   0:2 Костин (Хайман, Деарне) – 18:14 (5x5)   0:3 Макдэвид (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 28:22 (5x4)   0:4 Ньюджент-Хопкинс (Янмарк) – 33:07 (4x5)   0:5 Драйзайтль (Макдэвид) – 37:55 (5x5)   0:6 Пульюярви (Ньюджент-Хопкинс) – 52:14 (5x5)   0:7 Маклауд (Фёгеле, Холлоуэй) – 52:46 (5x5)   1:7 Линдблом (Беннинг, Гаджович) – 55:02 (5x5)

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» в матче между «Анахайм Дакс» и «Нью-Джерси Дэвилз» убедительную победу одержали гости со счётом 6:2. Дубль на счету форварда «дьяволов» Джека Хьюза.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2023, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хэмилтон (Мерсер, Боквист) – 08:02 (5x5)   0:2 Братт (Грейвз, Сиверсон) – 10:53 (5x5)   0:3 Хьюз (Татар, Хэмилтон) – 16:15 (5x4)   0:4 Братт (Хьюз, Сиверсон) – 31:59 (5x5)   1:4 Хенрик (Терри) – 33:35 (5x5)   1:5 Боквист (Сиверсон) – 42:30 (5x5)   2:5 Зеграс (Хенрик, Фаулер) – 55:03 (5x4)   2:6 Хьюз (Шарангович) – 55:39 (5x5)
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