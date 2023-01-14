«Нэшвилл» вернул Аскарова в АХЛ после дебютного матча в НХЛ с «Монреалем»

«Нэшвилл» отправил российского голкипера Ярослава Аскарова в АХЛ, сообщает пресс-служба клуба. 20-летний российский вратарь вернулся в фарм-клуб – «Милуоки» – после дебютного матча в НХЛ.
Аскаров стал самым молодым голкипером в истории «Нэшвилла», сыграв свой первый матч в возрасте 20 лет и 210 дней – предыдущее достижение принадлежало Юусе Саросу (20 лет, 223 дня). Россиянин отразил 31 из 35 бросков в дебютном матче с «Монреалем» (3:4). Одним из самых запоминающихся сейвов вратаря стало совершённое спасение в эпизоде с выходом один на один его соотечественника Евгения Дадонова.
Ярослав был вызван в основу из-за болезни Кевина Ланкинена. Напомним, уроженец Омска был выбран на драфте НХЛ в 2020 году клубом «Нэшвилл Предаторз» в первом раунде под общим 11-м номером.
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