Сушинский ответил на вопрос, есть ли в КХЛ хоккеисты, готовые к игре в НХЛ

Чемпион мира Максим Сушинский выразил мнение, что любой игрок КХЛ сможет заиграть в НХЛ, и считает, что отстранение сборных России по хоккею от участия в международных матчах является серьёзной помехой для развития отечественных хоккеистов.

«Есть ли в КХЛ игроки, способные заиграть в НХЛ? Любой может – главное зацепиться.



В сборные ездили всего несколько десятков человек, действительно ли отстранение – помеха для российского хоккея в целом? Ну а где развиваться-то. Серьёзная помеха. В основном именно из этих 25-30 человек люди в НХЛ и уезжали. Для них это и есть развитие», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Сушинский в 2000 году был выбран под 132-м номером на драфте НХЛ командой «Миннесота Уайлд». По ходу сезона в 30 играх набрал 11 очков (7+4), после чего в том же сезоне вернулся в «Авангард» и стал первым россиянином, по собственной инициативе покинувшим НХЛ в разгар сезона.