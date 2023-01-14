«Его имя известно даже тем, кто почти ничего не знает о хоккее». ФХР о 75-летии Харламова
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Федерация хоккея России отметила день 75-летия со дня рождения легендарного советского нападающего Валерия Харламова.
«Его имя известно даже тем, кто почти ничего не знает о хоккее. Он прожил обидно короткую, но очень яркую жизнь, – и навсегда вписал свое имя в историю мирового спорта. 75 лет назад родился Валерий Харламов, Легенда №17. Помним!» – говорится в сообщении телеграм-канала ФХР.
Харламов являлся одним из ведущих хоккеистов СССР 1970-х годов, получивший признание как в своей стране, так и за её пределами. Является членом Зала хоккейной славы в Торонто и членом Зала славы ИИХФ. Легендарный нападающий становился двукратным олимпийским чемпионом (1972, 1976) и восьмикратным чемпионом мира.
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