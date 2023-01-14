«Любимец миллионов болельщиков, отзывчивый в жизни человек». ЦСКА почтил память Харламова

В клубе Континентальной хоккейной лиги ЦСКА почтили память великого советского хоккеиста Валерия Харламова. Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения легендарного нападающего.

«Одного взгляда на Валерия Харламова на льду было достаточно, чтобы навсегда стать поклонником этого явления, мастера и просто отличного человека. Его неповторимый талант, филигранная техника и вера в победу были залогом успеха в любом матче, в котором он принимал участие. На период расцвета карьеры Харламова пришлась победная эпоха хоккейной сборной СССР и ЦСКА. Обладатель высочайших мировых и клубных титулов, любимец миллионов болельщиков, он оставался добрым и отзывчивым в обычной жизни человеком, неустанно проявлял заботу о близких людях.

Память о Валерии Борисовиче бережно хранится в наше время следующими поколениями хоккеистов. Его легендарный 17-й номер, под которым он выступал, навсегда выведен из обращения в сборной России и ЦСКА. Победителям Молодёжной хоккейной лиги в качестве главного трофея вручают Кубок Харламова, а Континентальная хоккейная лига назвала его именем один из дивизионов. И даже спустя более чем 30 лет после гибели нет лучшего комплимента хоккеисту, чем сравнение с легендарным Валерием Харламовым», — говорится в сообщении официального телеграм-канала ЦСКА.

Легендарный нападающий становился двукратным олимпийским чемпионом (1972, 1976) и восьмикратным чемпионом мира. Харламов является 11-кратным чемпионом СССР (1968, 1970—1973, 1975, 1977—1981) в составе московских армейцев. Валерий сыграл 438 матчей за ЦСКА и забросил 293 шайбы.