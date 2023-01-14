«Каролина» не планирует отправлять Петра Кочеткова в АХЛ после возвращения Андерсена

«Каролина» не планирует отправлять российского вратаря Петра Кочеткова в АХЛ после возвращения в состав после травмы голкипера Фредерика Андерсена, сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман. Датский вратарь уже принял участие в матче с «Коламбусом» (6:2), отразив 21 бросок из 23.
«Генменеджер Дон Уодделл сказал, что нормально относится к идее оставить трёх вратарей в составе клуба, хотя в начале сезона она ему не нравилась. Держать Кочеткова в АХЛ не имеет никакого смысла. Учитывая травматичность Андерсена и Раанты, то обменяв кого-то из них, потом можно будет об этом пожалеть», – цитирует Фридмана Sportsnet.
В текущем сезоне на счету Кочеткова 10 побед в 18 матчах с 91,4% отражённых бросков. Напомним, россиянин был признан лучшим новичком декабря в НХЛ. В восьми матчах месяца 23-летний Кочетков одержал семь побед, включая два сухих матча. Он отразил 93,9% бросков при коэффициенте надёжности 1,63.
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