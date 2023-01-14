«Нефтехимик» отыгрался с 1:3 и нанёс «Барысу» третье поражение подряд

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (0:1, 2:2, 3:0).
На пятой минуте Линден Вей, реализовав большинство, вывел астанинцев вперёд. На 29-й минуте Егор Попов с передачи Семёна Кизимова сравнял счёт. Затем Антон Сагадеев и Энтони Луис помогли «Нефтехимику» выйти вперёд — 3:1. На 39-й минуте Андрей Белозёров отыграл один гол. На 42-й минуте Андрей Чивилёв сравнял счёт. На 54-й минуте Михаил Сидоров с передачи Семёна Кизимова вывел гостей вперёд.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в Омске сыграет с «Авангардом». «Барыс» примет «Сибирь». Оба матча состоятся 16 января.
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