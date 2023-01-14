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«Нефтехимик» отыгрался с 1:3 и нанёс «Барысу» третье поражение подряд

«Нефтехимик» отыгрался с 1:3 и нанёс «Барысу» третье поражение подряд
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (0:1, 2:2, 3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2023, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 5
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Вей (Бракко, Луис) – 04:28 (5x4)   1:1 Попов (Кизимов) – 28:14 (5x5)   2:1 Сагадеев (Грант, Асетов) – 30:19 (5x5)   3:1 Луис (Вей, Бракко) – 36:29 (5x4)   3:2 Белозёров (Сидоров, Лещенко) – 38:31 (5x4)   3:3 Чивилёв (Березин, Сидоров) – 41:50 (5x5)   3:4 Сидоров (Кизимов) – 53:30 (5x4)   3:5 Порядин (Камара) – 58:36 (en)

На пятой минуте Линден Вей, реализовав большинство, вывел астанинцев вперёд. На 29-й минуте Егор Попов с передачи Семёна Кизимова сравнял счёт. Затем Антон Сагадеев и Энтони Луис помогли «Нефтехимику» выйти вперёд — 3:1. На 39-й минуте Андрей Белозёров отыграл один гол. На 42-й минуте Андрей Чивилёв сравнял счёт. На 54-й минуте Михаил Сидоров с передачи Семёна Кизимова вывел гостей вперёд.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в Омске сыграет с «Авангардом». «Барыс» примет «Сибирь». Оба матча состоятся 16 января.

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