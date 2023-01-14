«Просто киваю и улыбаюсь». Одноклубник Овечкина высказался о необычном ритуале россиянина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Сонни Милано прокомментировал предматчевый ритуал российского капитана команды Александра Овечкина. Форвард «столичных» обращается к новичку клуба и коверкает его фамилию.
«Я думаю, многие из этих слов выдуманы… он говорит всё, что приходит ему в голову, и просто добавляет «езе» в конце (смеётся).
Я просто киваю и улыбаюсь. Я не совсем понимаю, что он говорит, но, что бы там ни было, это работает», — приводит слова Милано Washington Hockey Now.
Напомним, Милано до лета 2022 года выступал за «Анахайм Дакс». У американского нападающего закончился контракт, после чего он в статусе свободного агента перешёл в «Вашингтон».
Отметим, что у Овечкина есть ритуалы и с другими игроки. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале:
- 14 января 2023
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