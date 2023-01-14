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Североамериканская журналистка рассказала о необычном предматчевом ритуале Овечкина

Североамериканская журналистка рассказала о необычном предматчевом ритуале Овечкина
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Журналистка Washingon Hockey Now Сэмми Сильбер рассказала о необычном предматчевом ритуале российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«В последнее время любимым номером защитника «столичных» Эрика Густафссона является тот, в котором участвует новичок «Кэпиталз» Сонни Милано. Недавно он присоединился к компании тех, кто участвует в предматчевых ритуалах команды, и стал свидетелем того, как Овечкин добавил вашингтонский «Кафе Милано» в ритуал. Ови приветствует его и Мартина Фехервари, если они вместе, следующими словами.

«После матча мы все пойдём в «Кафе Милано», чтобы выпить рюмку Маррррррртини (отсылка на имя Фехервари), а потом поедим… миланьезе...» — и следом Овечкин перечисляет названия различных видов пасты, соусов или продуктов с «езе» на конце», — говорится в сообщении.

Подробнее о необычных ритуалах Овечкина можно прочитать в нашем материале:

Рваные носки и безумные крики. Очень странные ритуалы Овечкина и Макдэвида Рваные носки и безумные крики. Очень странные ритуалы Овечкина и Макдэвида
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