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Виктор Козлов объяснил причины сухой победы «Салавата» в матче с «Адмиралом»

Виктор Козлов объяснил причины сухой победы «Салавата» в матче с «Адмиралом»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом». Уфимцы обыграли соперника со счётом 2:0. Голкипер Илья Ежов сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив все 25 бросков. Победу же «Салавату» принесли шайбы Сергея Шмелёва и Александра Хмелевски. Оба отличились в третьем периоде — на первой и последней минутах соответственно.

«Важный день был сегодня для нас. Игра началась с минуты молчания в память о первом президенте Республики Башкортостан Муртазе Губайдулловиче Рахимове. Он многое сделал для хоккея в республике. Команда была заряжена на победу. «Адмирал» — вязкая команда, но мы хорошо держали шайбу. Важно было не дать сопернику использовать главный козырь — контратаки. Мы их сдержали. Ежов отлично действовал в воротах. Начинаем играть в правильный хоккей, это радует.

Сегодня было два «футбольных» гола ногой, оба отменили, было ли у меня подобное в карьере? Конечно, случалось. Судьи — молодцы, отработали отлично, разобрались в ситуации», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата».

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