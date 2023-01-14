Тейлор Бек и Александр Шаров побили рекорды результативности «Сибири» в игре с «Ак Барсом»

Нападающие «Сибири» Тейлор Бек и Александр Шаров установили клубные рекорды результативности в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом», сообщается в официальном телеграм-канале КХЛ.

Так, Шаров забросил 23-ю шайбу в текущей регулярке. Благодаря этому форвард побил клубный рекорд по количеству голов в рамках одного регулярного чемпионата. Предыдущим рекордсменом «Сибири» был Евгений Лапин, который забил 22 гола в регулярном чемпионате сезона-2008/2009.

Тейлор Бек, в свою очередь, отдал две результативные передачи, ставшие для него 33-й и 34-й в сезоне. Благодаря этому форвард установил новый рекорд «Сибири» по количеству голевых пасов в рамках одной регулярки. Бек побил достижения Йори Лехтери и Ярно Коскиранты, которые отдали по 32 голевые передачи в регулярных чемпионатах сезона-2013/2014 и сезона-2014/2015 соответственно.