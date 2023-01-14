Овечкин: тренировка с 800 детьми — самая громкая с тех пор, как мы вышли в финал Кубка

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался об акции, в результате которой на тренировку команды пришли более 800 детей из школы Арлингтона. У них были плакаты, посвящённые 800-му голу форварда «столичных».

«Да, я знал, что это будет громко, но не настолько (смеётся). Я думаю, что это, наверное, самая громкая тренировка с тех пор, как мы вышли в финал Кубка Стэнли. Да, это было весело.



Думаю, они стесняются и, как только смотрят на меня, думают: «Вау, это он». Да, это довольно крутые чувства (смеётся). Это весело. Я почти уверен, что вам, ребята, тоже нравится, когда у вас есть новая история.

Организация и эти плакаты с цифрой 800 — всё вышло отлично. Дети, люди вовлекаются, они начинают больше любить хоккей. Никогда не знаешь, может быть, кто-то из детей воодушевится возможностью сыграть в хоккей, а там посмотрим.



Как я уже сказал, это для сообщества, это специально для детей. Хоккеист «Вашингтона» достиг этого рубежа, это история, и вы запомните это навсегда», — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.