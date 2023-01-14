Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лавиолетт — об акции «Вашингтона»: когда Ови приближался к детям, у них срывало крышу

Лавиолетт — об акции «Вашингтона»: когда Ови приближался к детям, у них срывало крышу
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением об акции, посвящённой 800-му голу российского нападающего команды Александра Овечкина. В честь этого события на тренировку «столичных» пришли более 800 детей.

«Отличный выходной от школы. Вы можете поболеть за Алекса Овечкина и команду.

Дети вели себя оживлённо, они были взволнованы. Обычно на тренировке есть несколько человек, но не столько. Каждый раз, когда Ови приближался к ним, у них срывало крышу», — приводит слова Лавиолетта RMNB.

Отметим, что за карьеру в Национальной хоккейной лиге российский нападающий «Вашингтона» забросил 809 шайб. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки. Россиянин отстаёт от великого канадца, забросившего за карьеру 894 шайбы, на 85 голов. В нынешнем сезоне капитан «столичных» отличился 29 раз в 44 матчах.

Новость по теме
Более 800 детей скандируют «Ови! Ови!» на тренировке «Вашингтона». Видео
Рваные носки и безумные крики. Очень странные ритуалы Овечкина и Макдэвида Рваные носки и безумные крики. Очень странные ритуалы Овечкина и Макдэвида
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023