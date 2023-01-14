Лавиолетт — об акции «Вашингтона»: когда Ови приближался к детям, у них срывало крышу

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением об акции, посвящённой 800-му голу российского нападающего команды Александра Овечкина. В честь этого события на тренировку «столичных» пришли более 800 детей.
«Отличный выходной от школы. Вы можете поболеть за Алекса Овечкина и команду.
Дети вели себя оживлённо, они были взволнованы. Обычно на тренировке есть несколько человек, но не столько. Каждый раз, когда Ови приближался к ним, у них срывало крышу», — приводит слова Лавиолетта RMNB.
Отметим, что за карьеру в Национальной хоккейной лиге российский нападающий «Вашингтона» забросил 809 шайб. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки. Россиянин отстаёт от великого канадца, забросившего за карьеру 894 шайбы, на 85 голов. В нынешнем сезоне капитан «столичных» отличился 29 раз в 44 матчах.
- 14 января 2023
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