Овечкин со смехом ответил на вопрос журналиста о том, чем занимался в 12-летнем возрасте

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин со смехом ответил на вопрос журналиста о том, чем занимался в 12-летнем возрасте, сообщает RMNB. Это произошло после тренировки «столичных», на которой присутствовали более 800 детей.

— Когда мне было 12, мы ходили в музеи. Какие экскурсии были у тебя? Доводилось ли тебе заниматься такими забавными вещами? — спросил журналист The Athletic Тарик Эль-Башир.



— Когда мне было 12, я тренировался, — со смехом ответил Овечкин.

Отметим, что за карьеру в Национальной хоккейной лиге российский нападающий «Вашингтона» забросил 809 шайб. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки. Россиянин отстаёт от великого канадца, забросившего за карьеру 894 шайбы, на 85 голов. В нынешнем сезоне капитан «столичных» отличился 29 раз в 44 матчах.