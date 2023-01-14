Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин со смехом ответил на вопрос журналиста о том, чем занимался в 12-летнем возрасте, сообщает RMNB. Это произошло после тренировки «столичных», на которой присутствовали более 800 детей.
— Когда мне было 12, мы ходили в музеи. Какие экскурсии были у тебя? Доводилось ли тебе заниматься такими забавными вещами? — спросил журналист The Athletic Тарик Эль-Башир.
— Когда мне было 12, я тренировался, — со смехом ответил Овечкин.
Отметим, что за карьеру в Национальной хоккейной лиге российский нападающий «Вашингтона» забросил 809 шайб. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки. Россиянин отстаёт от великого канадца, забросившего за карьеру 894 шайбы, на 85 голов. В нынешнем сезоне капитан «столичных» отличился 29 раз в 44 матчах.
- 14 января 2023
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