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Овечкин обошёл трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Карбонно по количеству матчей в НХЛ

Овечкин обошёл трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Карбонно по количеству матчей в НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфия Флайерз».

В этом матче принимает участие 37-летний капитан «столичных» Александр Овечкин. Для российского нападающего эта встреча стала 1319-й в Национальной хоккейной лиге. По этому показателю Овечкин обогнал бывшего канадского форварда, трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Ги Карбонно. Россиянин вышел на единоличное 59-е место. На 58-й позиции находится защитник «Даллас Старз» Райан Сутер. Американец поучаствовал в 1324 встречах в НХЛ.

Отметим, что в нынешнем регулярном чемпионате Овечкин сыграл 45 матчей, в которых набрал 48 (29+19) очков.

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