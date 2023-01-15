Милано: Кузнецов помог продвинуть меня и мою игру в «Вашингтоне»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Сонни Милано высказался о партнёре по команде, россиянине Евгении Кузнецове.
«Он меня тоже сильно поддерживал. Сначала я был очень робок, поскольку не хотел допустить много ошибок. Но он помог продвинуть меня и мою игру, и я очень уважаю его за это», — приводит слова Милано Washington Post.
Напомним, Милано до лета 2022 года выступал за «Анахайм Дакс». У американского нападающего закончился контракт, после чего он в статусе свободного агента перешёл в «Вашингтон».
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Милано принял участие в 31 матче, в которых записал в свой актив 7 голов и сделал 12 результативных передач при коэффициенте полезности «+3». Всего на его счету 229 матчей в НХЛ, в которых он забил 43 гола и сделал 57 результативных передач.
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