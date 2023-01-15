Александр Овечкин забил 810-й гол в НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает Филадельфию Флайерз».
На момент написания новости идёт первый период. Cчёт в матче 1:1. В составе столичного клуба гол забил российский нападающий Александр Овечкин. В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 45 матчах, в которых набрал 49 очков, записав в свой актив 30 голов и 19 результативных передач.
Всего за карьеру в НХЛ Овечкин провёл 1319 матчей, в которых забил 810 голов и сделал 649 результативных передач при коэффициенте полезности +83.
Единственную шайбу «Филадельфии» на данный момент забросил форвард Скотт Лотон.
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