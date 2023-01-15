Овечкин повторил уникальное достижение Гретцки в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил уникальное достижение легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки, сообщает журналист Том Гуллити в своём «твиттере».

Овечкин отличился в матче Национальной хоккейной лиги с Филадельфией Флайерз». Для россиянина этот гол стал 400-м на домашней арене. Также на его счету 410 голов на выезде.

Сообщается, что Овечкин и Гретцки — единственные игроки, набравшие не менее 400 очков дома и на выезде.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 45 матчах, в которых записал в свой актив 30 голов и сделал 19 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ Овечкин провёл 1319 матчей, в которых забил 810 голов и сделал 649 результативных передач при коэффициенте полезности +83.