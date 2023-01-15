Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Куньлунь РС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин повторил уникальное достижение Гретцки в НХЛ

Овечкин повторил уникальное достижение Гретцки в НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил уникальное достижение легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки, сообщает журналист Том Гуллити в своём «твиттере».

Овечкин отличился в матче Национальной хоккейной лиги с Филадельфией Флайерз». Для россиянина этот гол стал 400-м на домашней арене. Также на его счету 410 голов на выезде.

Сообщается, что Овечкин и Гретцки — единственные игроки, набравшие не менее 400 очков дома и на выезде.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 45 матчах, в которых записал в свой актив 30 голов и сделал 19 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ Овечкин провёл 1319 матчей, в которых забил 810 голов и сделал 649 результативных передач при коэффициенте полезности +83.

Рваные носки и безумные крики. Очень странные ритуалы Овечкина и Макдэвида Рваные носки и безумные крики. Очень странные ритуалы Овечкина и Макдэвида
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023