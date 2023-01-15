Овечкин повторил уникальное достижение Гретцки в НХЛ
Поделиться
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил уникальное достижение легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки, сообщает журналист Том Гуллити в своём «твиттере».
Овечкин отличился в матче Национальной хоккейной лиги с Филадельфией Флайерз». Для россиянина этот гол стал 400-м на домашней арене. Также на его счету 410 голов на выезде.
Сообщается, что Овечкин и Гретцки — единственные игроки, набравшие не менее 400 очков дома и на выезде.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 45 матчах, в которых записал в свой актив 30 голов и сделал 19 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ Овечкин провёл 1319 матчей, в которых забил 810 голов и сделал 649 результативных передач при коэффициенте полезности +83.
Комментарии
- 15 января 2023
-
04:14
-
04:03
-
03:46
-
03:15
-
02:29
-
00:56
- 14 января 2023
-
23:55
-
23:20
-
22:55
-
22:33
-
22:18
-
21:58
-
21:30
-
21:21
-
20:59
-
20:38
-
20:17
-
19:51
-
19:25
-
19:20
-
19:00
-
18:48
-
18:36
-
18:07
-
17:39
-
17:23
-
16:47
-
16:24
-
15:59
-
15:29
-
15:00
-
14:43
-
14:08
-
13:35
-
13:15
Партнерский контент