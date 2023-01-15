Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 84 голов
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает Филадельфию Флайерз». На момент написания новости идёт третий период. Cчёт в матче 1:3.
Российский форвард Александр Овечкин отметился по ходу встречи заброшенной шайбой. Теперь у 37-летнего нападающего 30 голов в сезоне и 810 голов за карьеру в НХЛ.
Благодаря этому Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до 84 шайб. На счету канадца 894 гола.
Напомним, за гостей в этой встречи забивали Скотт Лотон, Джеймс ван Римсдайк, а также Уэйд Эллисон.
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