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Эмоции Овечкина после 30-го гола в сезоне НХЛ. Видео

Эмоции Овечкина после 30-го гола в сезоне НХЛ. Видео
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Российский форвард Александр Овечкин отметился по ходу встречи заброшенной шайбой, эмоционально отреагировав на это.

ВИДЕО

Теперь у 37-летнего нападающего 30 голов в сезоне и 810 голов за карьеру в НХЛ.

Напомним, в составе гостей заброшенные шайбы на свой счёт записали Скотт Лотон, Джеймс ван Римсдайк, а также Уэйд Эллисон. Шайба Овечкина стала для «Кэпиталз» единственной в этом матче.

Это поражение стало для «Вашингтона» вторым кряду. Предыдущий матч был также проигран «Филадельфии», у которой, в свою очередь, три подряд победы.

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