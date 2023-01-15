Овечкин признан третьей звездой матча с «Филадельфией»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших игроков матча. Первой звездой признан голкипер «Филадельфии» Картер Харт, совершивший по ходу матча 39 спасений.

Второй звездой стал нападающий «Флайерз» Скотт Лотон, на счету которого заброшенная шайба и одна результативная передача. Третья звезда — российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, отличившийся заброшенной шайбой, которая стала единственной для хозяев в этом матче.