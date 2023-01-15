Овечкин сократил отставание от Микиты в списке лучших бомбардиров НХЛ до восьми очков
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
Единственную шайбу «Кэпиталз» в этой встрече забросил российский форвард и капитан команды Александр Овечкин. В активе 37-летнего капитана «столичных» теперь 1459 (810+649) очков за 1319 сыгранных матчей за карьеру в НХЛ.
Российский форвард продолжает занимать 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Следующей целью для россиянина является показатель Стэна Микиты (1467), отставание от которого Александр сократил до восьми результативных действий.
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