Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин сократил отставание от Микиты в списке лучших бомбардиров НХЛ до восьми очков

Овечкин сократил отставание от Микиты в списке лучших бомбардиров НХЛ до восьми очков
Александр Овечкин
Комментарии

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Единственную шайбу «Кэпиталз» в этой встрече забросил российский форвард и капитан команды Александр Овечкин. В активе 37-летнего капитана «столичных» теперь 1459 (810+649) очков за 1319 сыгранных матчей за карьеру в НХЛ.

Российский форвард продолжает занимать 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Следующей целью для россиянина является показатель Стэна Микиты (1467), отставание от которого Александр сократил до восьми результативных действий.

Новость по теме
Овечкин повторил рекорд НХЛ 26-летней давности
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023