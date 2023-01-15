Капитан «Айлендерс»: Сорокин — лучший вратарь НХЛ, он играет феноменально каждый матч

Капитан «Айлендерс» Андерс Ли рассказал, что считает российского голкипера команды Илью Сорокина лучшим вратарём лиги и восихитился его игрой в матче с «Монреалем» (2:1). Россиянин отразил 22 из 23 бросков по воротам.

«Он играет феноменально на протяжении всего сезона. Матч за матчем. Он лучший вратарь в лиге. Он спокоен в воротах, у него есть самообладание. Сорокин даёт нам шанс на победу в каждой игре. Сегодня он заслужил победу», — цитирует Ли журналист Кевин Курц в своей соцсети.

Сорокин одержал 15-ю победу в 33 матчах сезона с процентом отражённых бросков 92,7%. Всего в НХЛ 27-летний россиянин провёл 107 матчей, в которых одержал 54 победы с процентом отражённых бросков 92,4% и коэффициентом надёжности 2,31.