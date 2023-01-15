Гол Костина и дубль Драйзайтля помогли «Эдмонтону» одолеть «Вегас» в гостях

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал на своём льду «Эдмонтон Ойлерз». Матч закончился победой гостей со счётом 4:3.

Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин отметился заброшенной шайбой, для которого этот гол стал девятым в нынешнем сезоне НХЛ. Примечательно, что 23-летний форвард отличился в третьем матче кряду, однажды на этом отрезке даже отметившись дублем. Немецкий нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль отметился дублем. На счету капитана «нефтяников» Коннора Макдэвида одна результативная передача.

«Эдмонтон» одержал третью победу кряду в выездном турне команды по Калифорнии. 18 января «Эдмонтон» примет на своём льду «Сиэтл Кракен».