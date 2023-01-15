Гол Костина и дубль Драйзайтля помогли «Эдмонтону» одолеть «Вегас» в гостях
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал на своём льду «Эдмонтон Ойлерз». Матч закончился победой гостей со счётом 4:3.
Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин отметился заброшенной шайбой, для которого этот гол стал девятым в нынешнем сезоне НХЛ. Примечательно, что 23-летний форвард отличился в третьем матче кряду, однажды на этом отрезке даже отметившись дублем. Немецкий нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль отметился дублем. На счету капитана «нефтяников» Коннора Макдэвида одна результативная передача.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Янмарк (Бэрри, Кулак) – 00:45 (5x5) 0:2 Драйзайтль (Макдэвид, Хайман) – 01:42 (5x5) 1:2 Колесар (Каррье, Макнэбб) – 18:46 (5x5) 1:3 Драйзайтль (Хайман) – 27:22 (5x5) 2:3 Коттер (Фрёзе, Кессел) – 33:39 (5x5) 2:4 Костин (Янмарк) – 33:57 (5x5) 3:4 Карлссон (Маршессо, Мартинес) – 39:19 (5x5)
«Эдмонтон» одержал третью победу кряду в выездном турне команды по Калифорнии. 18 января «Эдмонтон» примет на своём льду «Сиэтл Кракен».
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