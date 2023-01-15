Очередной исторический рекорд Овечкина, нокаут от Умара Нурмагомедова. Главное к утру

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сумел повторить достижение Уэйна Гретцки в НХЛ, российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов одержал победу нокаутом на турнире UFC, «МЮ» победил «Сити» в манчестерском дерби в АПЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Овечкин повторил уникальное достижение Гретцки в НХЛ.
2. Умар Нурмагомедов нокаутировал Барселоса на турнире UFC.
3. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Манчестер Сити» в матче АПЛ.
4. «Ливерпуль» потерпел разгромное поражение от «Брайтона».
5. «Сочи» прервал антирекордную серию поражений, обыграв «Металлург».
6. Романо: Мудрик — игрок «Челси». Сумма трансфера составит € 100 млн.
7. Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.
8. «Барселона» выступила с заявлением о слитой переписке с оскорблениями в адрес Месси.
9. Сборная России планирует провести пять товарищеских матчей в 2023 году.
10. Касаткина разгромно уступила Бенчич в финале Аделаиды, проиграв первый сет 0:6.
11. Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» уйти от поражения в матче с «Филадельфией».
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