Цуккарелло — об игре с Капризовым: мы стараемся забросить шайбу в каждой смене

Нападающий «Миннесоты» Матс Цуккарелло сообщил, что они с российским форвардом Кириллом Капризовым стараются забить шайбу в каждой своей смене. Сегодня норвежец забросил шайбу в большинстве с передачи россиянина в матче с «Аризоной» (2:1).

«Я не думаю, что сегодня мы играли на должном уровне. Нам повезло, что мы выиграли. Мы с Капризовым стараемся забивать каждый раз, когда оказываемся вместе на площадке. Иногда у нас это получается, иногда нет. Всегда приятно забить гол в большинстве», — цитирует Цуккарелло Twin Cities.

Цуккарелло забросил 18-ю шайбу в сезоне, набрав 44-е очко в 40-м матче. На счету Капризова 52 (25+27) очка за 42 проведённых матчах текущего сезона НХЛ. «Миннесота» одержала вторую победу подряд и 18 января встретится с «Вашингтоном».