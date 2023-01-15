Цуккарелло — об игре с Капризовым: мы стараемся забросить шайбу в каждой смене

Нападающий «Миннесоты» Матс Цуккарелло сообщил, что они с российским форвардом Кириллом Капризовым стараются забить шайбу в каждой своей смене. Сегодня норвежец забросил шайбу в большинстве с передачи россиянина в матче с «Аризоной» (2:1).
«Я не думаю, что сегодня мы играли на должном уровне. Нам повезло, что мы выиграли. Мы с Капризовым стараемся забивать каждый раз, когда оказываемся вместе на площадке. Иногда у нас это получается, иногда нет. Всегда приятно забить гол в большинстве», — цитирует Цуккарелло Twin Cities.
Цуккарелло забросил 18-ю шайбу в сезоне, набрав 44-е очко в 40-м матче. На счету Капризова 52 (25+27) очка за 42 проведённых матчах текущего сезона НХЛ. «Миннесота» одержала вторую победу подряд и 18 января встретится с «Вашингтоном».
- 15 января 2023
-
11:13
-
10:51
-
10:34
-
10:07
-
09:30
-
09:26
-
09:00
-
08:42
-
08:10
-
07:58
-
07:46
-
07:36
-
07:28
-
07:17
-
06:43
-
06:38
-
06:26
-
06:13
-
05:58
-
05:34
-
05:29
-
04:57
-
04:14
-
04:03
-
03:46
-
03:15
-
02:29
-
00:56
- 14 января 2023
-
23:55
-
23:20
-
22:55
-
22:33
-
22:18
-
21:58
-
21:30