Мичков: в «Сочи» стараюсь играть на команду, построже в обороне – для меня это ключевое

Нападающий ХК «Сочи» Матвей Мичков поделился своими впечатлениями от матча с «Металлургом» (3:2), в котором южане смогли прервать серию из 21 поражения.

«Все очень ждали эту победу, работали. Я считаю, что это была командная победа. Все были одним коллективом, бились друг за друга. Ничего страшного во всех этих разговорах про антирекордную серию не было. Поражения делают сильнее, закаляют характер. Конечно, это всё неприятно, но важно, как человек выберется из этой ситуации и найдёт в себе силы преодолеть чёрную полосу. Славу богу, что наконец-то выиграли.

С каждым днём в «Сочи» чувствую себя всё увереннее в команде. Ребята здорово приняли, у всех у нас общие цели – только побеждать. Сам стараюсь играть на команду, построже [действовать] в обороне. Потому что всё равно во взрослом хоккее самое главное – это оборона. Стараюсь играть по позиции, блокировать броски, выводить шайбу из зоны. Для меня это сейчас ключевое. Нужно на 100% выполнять требования и получать доверие от тренеров, а в атаке уже делать то, что умею. Уже чувствую, что расту здесь как игрок. У нас опытные тренеры. Прислушиваюсь к каждому их слову и стараюсь всё выполнять», — сказал Мичков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Рожковым.

В 10 матчах за «Сочи» на счету Мичкова четыре заброшенные шайбы и две голевые передачи.