Гарланд — об ударе Сергачёва кулаком: я играю как крыса с 16 лет, так что привык к этому

Нападающий «Ванкувера» Конор Гарланд рассказал, что защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачёв ждал его после игры, чтобы извиниться за свой удар и убедиться, что с ним всё в порядке. Напомним, в концовке матча россиянин сбил канадца с ног мощным ударом кулака в челюсть. Арбитр встречи проигнорировал данный эпизод, а после матча дисциплинарный комитет НХЛ оштрафовал Сергачёва на $ 5 тыс.



«Конечно, первое время мне было больно, но в целом я в порядке. Я играю как крыса с 16 лет, так что привык к этому», — цитирует форварда журналист Иэн Макинтайр в своей соцсети.

Напомним, «Тампа-Бэй» выиграла матч с «Ванкувером» со счётом 5:4. Всего в текущем сезоне на счету Сергачёва 39 матчей, в которых защитник отметился 31 (6+25) очком.