Карандин: «Сочи» для нашего хоккея полезнее «Барыса», матчи которого — тягостное зрелище

Легендарный арбитр Юрий Карандин считает, что «Сочи» имеет большое значение для развития отечественных молодых хоккеистов, в отличие от азиатских клубов КХЛ.

«С большим уважением отношусь к нашим азиатским соседям — Казахстану, Китаю. Но считаю, что для российского хоккея «Сочи», где обкатывается полтора десятка молодых игроков, в чём-то более полезен, чем «Куньлунь» или «Барыс», нашпигованные легионерами. Ладно ещё «Куньлунь», он хотя бы играет весело, от ножа, а вот матчи нынешнего «Барыса» — тягостное зрелище. Вспоминаю времена Антропова и тройки Доус — Бойд — Боченски, тогда казахстанская команда летела в атаку, а сегодня со всеми своими легионерами играет простенько, от обороны.

Теперь «Сочи». По игре это уж точно не абсолютный аутсайдер. Даже в матчах против СКА и ЦСКА не увидел какой-то пропасти в игре команд. Не удивился, что вчера с «Магниткой» к южанам пришла долгожданная победа. Был уверен, что в день 75-летнего юбилея другого крайнего нападающего — легендарного Валерия Харламова — дух советского хоккея Светлову обязательно поможет. Тем более что для тренера «Сочи» это был четырёхсотый матч в КХЛ. Рад, что так и произошло», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.

«Сочи» в матче с «Металлургом» одержал победу со счётом 3:2 и прервал 21-матчевую серию поражений. «Барыс» занимает десятое место в Восточной конференции.