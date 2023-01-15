Главный тренер «Спартака» Гришин рассказал о победе над «Куньлунем»

Главный тренер «Спартак» Игорь Гришин прокомментировал победный матч с «Куньлунем» (3:2) и оценил игру голкипера красно-белых Дмитрия Куликова.

«Чувствую удовлетворение от победы и от игры, которую показывали ребята на протяжении всего матча. Да, в третьем периоде соперник попытался отыграться и пошёл вперёд, но ребята сыграли грамотно. А до этого команда играла комбинационно, в атаку, ребята делали то, что мы от них хотим. Не считаю, кто команда не проснулась в начале игры. Мы серьёзно перебросали «Куньлунь» в первом периоде, но они же тоже обороняются, там вратарь играет. Во втором нам воздалось, мы забили голы.

Куликов сыграл хорошо, я очень за него рад. Он дебютант, но вратарь должен выручать команду, на то он и вратарь», — приводит слова Гришина сайт КХЛ.

После победы «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. 17 января московский клуб примет на своём льду екатеринбургский «Автомобилист».