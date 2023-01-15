Тертышный — об игре «Трактора»: Гатиятулин разрешает нам творить в нападении

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный рассказал о стиле челябинцев при главном тренере Анваре Гатиятулине, а также о том, что изменила команда в своей игре за последний месяц.

«Я бы не сказал, что у нас изначально был исключительно системный и оборонительный хоккей. У каждого своя тактика. Я у Анвара Рафаиловича играл ещё во времена, когда он был главным тренером молодёжной команды «Трактора» («Белые медведи». — Прим. «Чемпионата»). И уже тогда он всё объяснял до мелочей, и мы эти мелочи отрабатывали на тренировках. Может быть, со стороны смотрится так, что мы играем от обороны и схематично, но Гатиятулин разрешает нам творить в нападении. Главное, чтобы это было не в урон команде. И в прошлом сезоне мы были в топ-3 самых забивающих команд КХЛ. В нынешнем розыгрыше также стараемся играть в активный хоккей. Да, где-то уходим в защиту, когда счёт позволяет это сделать и спокойно довести игру до победы. Но не зацикливаемся на этом.

В чём прибавили за прошедший месяц? На мой взгляд, вся раздевалка провела работу над ошибками. Подтянули большинство, над которым много работает Алексей Тертышный, как и весь тренерский штаб. Просматриваем много видео по этому поводу. И ребята понимают, что нужно делать, чтобы принести важные два очка в том или ином матче за счёт победы. Думаю, все нацелены на попадание в плей-офф, живут одной мыслью и целью. За счёт этого у нас сейчас всё получается», — приводит слова Тертышного «Известия».

24-летний форвард за челябинцев в текущем сезоне сыграл 49 матчей, в которых набрал 23 (5+18) очка.