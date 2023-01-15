Хохлачёв: «Спартак» вышел биться во втором периоде, как в последний раз

Нападающий московского «Спартака» Александр Хохлачёв после победы над «Куньлунем» рассказал о своей 100-й шайбе в регулярных чемпионатах КХЛ и оценил раннее начало матча.

«До эпизода с моим голом у меня было ещё несколько моментов, которые я должен был реализовать. Тут же мне досталась шайба в средней зоне, решил не бросать, а обыгрывать. Рад, что всё получилось. Приятно забивать и побеждать. Это отличные ощущения. Но сейчас главное — немного порадоваться, забыть этот матч и двигаться дальше.

Это была очень важная игра для нас. Первый период, возможно, не получился, но в перерыве договорились выйти на вторую двадцатиминутку и биться, как в последний раз. Хорошо провели второй период, а в третьем довели дело до победы. Повлиял ли на нас факт раннего матча? Нет. Как я и говорил ранее, в этом сезоне все игры тяжёлые — без разницы, когда и против кого. Мы должны быть готовыми к каждому матчу на 100 процентов. [Вратаря] Диму Куликова поздравили после матча. Он красавец. Вытащил нас, когда «Куньлунь» побежал отыгрываться. В начале третьего периода мы пропустили необязательный гол. Хорошо, что дотерпели и победили», — приводит слова Хохлачёва «РИА Новости».

В текущем регулярном сезоне Хохлачёв провёл за красно-белых 49 матчей, в которых набрал 43 (15+28) результативных балла.