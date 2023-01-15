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ЦСКА одержал седьмую победу в восьми последних матчах, одолев дома «Северсталь»

ЦСКА одержал седьмую победу в восьми последних матчах, одолев дома «Северсталь»
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В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимал череповецкую «Северсталь». Победу со счётом 4:2 одержали армейцы.

На 11-й минуте встречи счёт открыл Никита Нестеров с передач Ярослава Дыбленко и Константина Окулова. Спустя три минуты восстановил равенство в счёте Даниил Вовченко с передач Кирилла Пилипенко и Никиты Макеева.

В середине второго периода вновь вывел хозяев вперёд Владислав Каменев с передач Константина Окулова и Никиты Нестерова.

На 22-й секунде третьего периода счёт 2:2 сделал Игорь Гераськин с передач Даниила Пыленкова и Михаила Ильина. Через три минуты третью шайбу армейцев забросил Константин Окулов с передачи Владислава Каменева. Спустя 36 секунд преимущество хозяев упрочил Павел Карнаухов с передач Кристиана Яроша и Антона Слепышева.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Нестеров (Дыбленко, Окулов) – 10:32 (5x5)   1:1 Вовченко (Пилипенко, Макеев) – 13:19 (5x5)   2:1 Каменев (Окулов, Нестеров) – 29:15 (5x4)   2:2 Гераськин (Пыленков, Ильин) – 40:22 (5x5)   3:2 Окулов (Каменев) – 43:12 (5x5)   4:2 Карнаухов (Ярош, Слепышев) – 43:48 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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