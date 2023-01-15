«Автомобилист» спасся за 8 секунд до конца 3-го периода, но уступил «Динамо» в овертайме

В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду «Автомобилист». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.
На четвёртой минуте первого периода счёт в мачте открыл Дмитрий Соколов с передач Сергея Сапего и Владимира Алистрова. На 18-й минуте периода восстановил равенство в счёте Сергей Широков с передачи Кёртиса Валка.
В начале второй двадцатиминутки Владимир Алистров с передач Никиты Пышкайло и Сергея Шумакова вновь вывел хозяев вперёд.
За восемь секунд до конца третьего периода Степан Хрипунов с передач Анатолия Голышева и Дениса Баранцева сделал счёт 2:2.
В овертайме шайба Ника Меркли принесла победу хозяевам.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем матче «Динамо» сыграет дома с «Северсталью», «Автомобилист» отправится в гости к «Спартаку». Обе встречи пройдут 17 января.
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