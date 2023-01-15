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«Автомобилист» спасся за 8 секунд до конца 3-го периода, но уступил «Динамо» в овертайме

«Автомобилист» спасся за 8 секунд до конца 3-го периода, но уступил «Динамо» в овертайме
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В Минске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду «Автомобилист». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.

На четвёртой минуте первого периода счёт в мачте открыл Дмитрий Соколов с передач Сергея Сапего и Владимира Алистрова. На 18-й минуте периода восстановил равенство в счёте Сергей Широков с передачи Кёртиса Валка.

В начале второй двадцатиминутки Владимир Алистров с передач Никиты Пышкайло и Сергея Шумакова вновь вывел хозяев вперёд.

За восемь секунд до конца третьего периода Степан Хрипунов с передач Анатолия Голышева и Дениса Баранцева сделал счёт 2:2.

В овертайме шайба Ника Меркли принесла победу хозяевам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2023, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Соколов (Сапего, Алистров) – 03:42 (5x4)   1:1 Широков (Валк) – 17:54 (5x5)   2:1 Алистров (Пышкайло, Шумаков) – 21:00 (5x5)   2:2 Хрипунов (Голышев, Баранцев) – 59:52 (6x5)   3:2 Меркли (Спунер, Лалонд) – 62:09 (4x3)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Динамо» сыграет дома с «Северсталью», «Автомобилист» отправится в гости к «Спартаку». Обе встречи пройдут 17 января.

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