СКА первым в сезоне вышел в плей-офф КХЛ

В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал на своём льду хабаровский «Амур». Победу со счётом 3:1 одержали армейцы.

Благодаря этой победе питерские армейцы набрали 84 очка и первыми вышли в плей-офф КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В текущем сезоне СКА за 52 матча одержал 40 побед при 12 поражениях и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Лучшим бомбардиром команды является нападающий Марат Хайруллин, который в 48 матчах набрал 46 (23+23) очков.

Подопечные Романа Ротенберга сыграют в плей-офф КХЛ в 15-й раз в истории лиги. СКА является двукратным обладателем Кубка Гагарина в сезонах-2014/2015 и 2016/2017.

В следующем матче СКА сыграет в гостях с ЦСКА 17 января.