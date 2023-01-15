Разин: играли на равных. Как назло для «Северстали», многие у ЦСКА вернулись из лазарета

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал о поражении от ЦСКА (2:4) и оценил игру голкипера клуба Александра Самонова.

«Играли на равных, жалко, что пропустили в меньшинстве. В большинстве сами создавали моменты, но не забили, не использовали их. Сашка Самонов держал нас в игре, особенно когда пропустили много контратак в конце второго периода. ЦСКА — чемпион, команда с приличным составом. Сегодня, как назло для нас, многие у них вернулись из лазарета. Думаю, результат — заслуга ЦСКА, а не наши недоработки. Мы оставили на льду много сил, много эмоций. Следующая игра очень важна для нас, будем готовиться к ней», — цитирует Разина сайт КХЛ.

Череповецкий клуб после 51 игры набрал 51 очко и находится на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции.