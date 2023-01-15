«Было чувство, что всё будет хорошо». Вудкрофт — об игре «Динамо» с «Автомобилистом»

Главный тренер «Динамо» Мн Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:2 ОТ) и оценил игру нападающего клуба Сергея Шумакова, который сегодня набрал первое очко за минчан.

«Хорошо начали, хладнокровно играли, не давали сопернику много сделать. Если бы забили больше, то пошло бы лучше, но нам не удавалось конвертировать моменты в голы. «Автомобилист» оставался в игре из-за того, что мы не могли реализовать моменты, и тогда бы не было сегодняшнего триллера, который мы увидели. Пропущенная шайба в конце была очень обидной, но команда сохранила хладнокровие и дожала соперника. Было чувство, что всё будет хорошо, как мы планировали.

Хочу сказать больше спасибо команде, Шостак сыграл здорово, хорошая победа над сильным соперником. Если мы играем в нашу игру, правильный хоккей, боремся и делаем то, что от нас требуется, всё получится. Хочется отметить молодых парней, которые сделали всё для победы, отлично проявили себя, сыграли с характером, дисциплинированно.

Первое очко Шумакова? Сергей ищет «химию», больше понимает партнёров. Недавно мы общались, ещё рассказываем нюансы нашей системы, есть моменты, которым мы хотим уделить внимание», — цитирует Вудкрофта сайт КХЛ.

В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» сыграет дома с «Северсталью».