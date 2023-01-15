Главный тренер «Трактора» Гатиятулин — о драке Карпухина: всё правильно сделал

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение в матче с «Витязем» (3:4 Б) и рассказал про драку защитника челябинцев Ильи Карпухина с нападающим хозяев Никитой Гончаровым.

«Знали, что «Витязь» по игре в первых периодах входит в тройку. Неплохо начали, но допустили невынужденные ошибки, за что соперник нас наказал. Создавали моменты, удалось выровнять игру. Накопилась усталость – третий матч через день, и не хватало в завершении. В большинстве были моменты, но не хватало точных передач и бросков. В принципе ребята – молодцы, проявили характер, волю, вытащили концовку «6х5». Буллиты – лотерея, которая была не в нашу пользу.

Отсутствовали игроки? Вова Ткачёв заболел, температура. Сергей Мыльников тоже. Теэму Пулккинену дали отдохнуть, подработать. Травма Манухова? Серьёзное столкновение было. Его состояние можно оценить только после обследования.

Поступок Карпухина? Всё правильно сделал. Чистый был силовой приём соперника или нет – судить не могу. Но команда всегда должна поддерживать друг друга, и Илья – молодец», — цитирует Гатиятулина сайт КХЛ.

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