Защитник ЦСКА Диц: фильм про Харламова — первый, который я посмотрел на русском

Защитник ЦСКА Даррен Диц прокомментировал победный матч с «Северсталью» (4:2). Армейский клуб посвятил эту игру памяти легендарного нападающего Валерия Харламова, которому 14 января 2022 года исполнилось бы 75 лет.
«Была хорошая игра, соперник быстрый. Все ребята молодцы, сыграли хорошо и победили.
Первый матч после повреждения? На самом деле, чувствовал себя очень неплохо. Спасибо ребятам, помогали и подсказывали мне во всём. Было гораздо легче мне.
Была ли дополнительная ответственность из-за того, что сегодняшний матч был посвящён памяти Валерия Харламова? Абсолютно. Все знают фильм про него «Легенда №17». Это был первый фильм, который я посмотрел на русском языке. Все болельщики и фанаты хоккея по всему миру знают его. Тогда для меня было важно узнать немного больше о нём, о его карьере.
Чем удивлять СКА в следующем матче? На самом деле, мало чем можно удивить. Мы хорошо друг друга знаем. Будет хороший матч, и мы будем готовы!» — цитирует Дица сайт ЦСКА.
ЦСКА после победы набрал 71 очко и занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
- 15 января 2023
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