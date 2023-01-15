Защитник ЦСКА Диц: фильм про Харламова — первый, который я посмотрел на русском

Защитник ЦСКА Даррен Диц прокомментировал победный матч с «Северсталью» (4:2). Армейский клуб посвятил эту игру памяти легендарного нападающего Валерия Харламова, которому 14 января 2022 года исполнилось бы 75 лет.

«Была хорошая игра, соперник быстрый. Все ребята молодцы, сыграли хорошо и победили.

Первый матч после повреждения? На самом деле, чувствовал себя очень неплохо. Спасибо ребятам, помогали и подсказывали мне во всём. Было гораздо легче мне.

Была ли дополнительная ответственность из-за того, что сегодняшний матч был посвящён памяти Валерия Харламова? Абсолютно. Все знают фильм про него «Легенда №17». Это был первый фильм, который я посмотрел на русском языке. Все болельщики и фанаты хоккея по всему миру знают его. Тогда для меня было важно узнать немного больше о нём, о его карьере.

Чем удивлять СКА в следующем матче? На самом деле, мало чем можно удивить. Мы хорошо друг друга знаем. Будет хороший матч, и мы будем готовы!» — цитирует Дица сайт ЦСКА.

ЦСКА после победы набрал 71 очко и занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.