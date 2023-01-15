The Hockey News: у кого из команд НХЛ хватит смелости, чтобы рано выбрать Мичкова?

Североамериканский портал The Hockey News оценил шансы нападающего «Сочи» Матвея Мичкова быть выбранным на драфте НХЛ в 2023 году под высоким номером.
«Сейчас позиция Мичкова на драфте под большим вопросом. Детали чуть ниже, потому что более интересный сюжет заключается в том, что, по словам одного из инсайдеров, скауты начали поднимать вопрос о характере молодого россиянина. Сейчас он играет в КХЛ за «Сочи», куда был отдан в аренду из санкт-петербургского СКА. Это показалось хорошим шагом, потому что Мичков доминировал в российской версии АХЛ — ВХЛ, но в главной российской лиге провел только три игры за СКА.
Вот вам и теория заговора: скауты пытаются подтолкнуть друг друга к драфту Мичкова? В прошлом году никто не говорил о его характере, но теперь мы на полной скорости мчимся к драфту-2023. Если ваша команда будет выбирать только шестой или седьмой (или даже позже), вам стоит надеяться, что он опустится в рейтинге, хотя легко может оказаться и в топ-5.
Контракт Мичкова со СКА, как известно, рассчитан до 2026 года, и трудно представить, что самая мощная команда лиги отпустит его в Северную Америку раньше времени, особенно учитывая нынешнюю политическую обстановку.
В связи с этим возникает вопрос: у кого из руководителей команд хватит смелости, чтобы рано выбрать Мичкова? В целом, в этом году скаутинг российских игроков был очень сложным для команд НХЛ. У них по-прежнему есть свои источники на местах, но все чаще приходится использовать видео, но в таком случае вы не можете лично познакомиться с игроком», — сказано в статье.
В 10 матчах за «Сочи» на счету Мичкова четыре заброшенные шайбы и две голевые передачи.
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